GladsonC usa toda sua simpatia a seu favor (e está certo)

O governador Gladson Cameli esteve no Palácio das Secretarias, no centro de Rio Branco, nesta quinta-feira, 3, para cumprimentar os servidores públicos estaduais e pedir o apoio de todos neste início de gestão. No loca, funcionam diversas secretarias

“É importante conhecer os setores que fazem parte da estrutura do governo e estou aqui também em respeito a todos e dizer que espero contar com a colaboração de todos os funcionários”, destacou.

Gladson Cameli ressaltou o compromisso de valorizar, cada vez, mais o funcionalismo público estadual. “Quero oferecer o melhor e dar melhores condições de trabalho aos servidores do nosso estado. Porque são eles que garantem o bom atendimento para a população que mais precisa”, enfatizou.

(…)

(…)

Em tempo: claro que essa lua de mel tem um prazo (o prazo das coisas dando certo)…mas GladsonC usa a sua simpatia a seu favor e está correto…as pessoas gostam de carinho, de humanidade…não gostam de pressa patológica nem de aborrecimento dos seus governantes – J R Braña B.

