A esquerda burra quer entregar o governo para o Mourão

Mourão é o acordo com o Supremo e com tudo. Com a Globo, o mercado (Paulo Guedes ou outro pior), a Lava Jato (Moro ou outro pior) e os militares (e tudo o que há de pior)

por Renato Rovai, na Fórum

Não há nada mais estúpido neste momento que cair na armadilha Mourão. Mas há uma boa parte do campo progressista que acha que ele pode ser um caminho institucional para escapar do bolsonarismo do tipo a terra é plana. Ledo engano. Ingenuidade. Burrice.