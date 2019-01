música do dia #

rádiocâmara

Em 1969 os Beatles gravaram a música “Don’t Let me Down“, nos estúdios da Apple. A música foi gravada durante as sessões do disco “Let It Be”. “Don’t Let Me Down” é uma canção de amor para Yoko Ono, interpretada por Paul McCartney. O single com essa música saiu em abril de 1969 com “Get Back” no lado A.

Ouça a música do Dia: “Don’t Let me Down” (Não me decepcione)…:

(publicada e editada by Maria Lúcia)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui