Sem ação do governo imprensa dá corda para irmãos Viana brigarem

irmãos viana tião jv

A entrevista do senador JV ao ac e a resposta do ex-governador Tião Viana via FB do ex-porta-voz Leo Rosas dominaram as firulas políticas da mídia local e das redes sociais nesta quarta…tudo porque o novo governo ainda não começou a governar…e tá faltando assunto à imprensa local.

O novo governo está feito água parada…

oestadoacre resume avaliação do que disseram JV e Tião: os dois têm razão em parte e os dois não têm razão em grande parte…não vai resolver nada essa exposição de roupa suja agora.

Mais: todos têm culpa no cartório pela derrota…todos!…ninguém pode ser excluído dessa conta.

Ponto.

Muda o disco…passou!

(publicado e editado by Maria Lúcia)

