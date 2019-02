Petecão: da 6 de agosto para a 1ª secretaria do senado?

petecão senado eleição #

Os senadores do Acre Petecão e Mailza assinaram uma lista que está correndo nos bastidores que pede o voto aberto para a eleição do presidente do senado.

O voto aberto é o passaporte para a derrota de Renan Calheiros (MDB), que o governo Bolsonaro trabalha para derrubar e evitar um presidente com um mínimo de independência na presidência do senado em relação ao executivo.

Petecão na primeira-secretaria?

O senador Sérgio Petecão trabalha para ser o primeiro-secretário do senado, cargo estratégico na casa e que todo senador quer.

A sessão para a escolha do novo presidente do senado deve começar 18h (15 no Acre) sem hora para terminar.

Na câmara dos deputados Rodrigo Maia, com apoio de alguns partidos de esquerda e centro (PCdoB, PDT, PPS) é o favorito para ser o presidente.

