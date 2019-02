gov arma acre #

Um fato inusitado rendeu aplausos nesta terça-feira, dia 26, ao governador Gladson Cameli, durante ato de governo na Cidade do Povo, uma das áreas mais perigosas da Capital acreana. Cameli segurou um dos fuzis entregues às polícias Militar e Civil.

Em meio à dificuldade de manusear o fuzil, o chefe do Palácio Rio Branco orientou os policiais dizendo: “Não fiquem no ar condicionado, não, mas fiquem do lado de fora com a arma empenhada”. E completou: “lugar de bandido é na cadeia”.

(…)

Em tempo: não mire no exemplo do governador do Rio de Janeiro nem no presidente…

Em tempo 2: o governador do Acre perdeu uma excelente oportunidade política de pregar a paz e a justiça social num bairro carente da capital.

Em tempo 3: governador GladsonC, só idiotas aplaudem atitudes como essa…o líder de um Estado deve dar o bom exemplo…palavras convencem, exemplos arrastam, não esqueça….!

J R Braña B.

