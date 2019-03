Greve: GladsonC vai ressuscitar os sindicatos no Acre

saúde greve #

O presidente ‘mito’ Bolsonaro, idem….agora os sindicatos vão ter que enviar boleto aos filiados para receber as contribuições…decreto (inconstitucional) proíbe desconto em folha.

Completamente encastelados no poder (com cargos para dirigentes) nos últimos anos, boa parte, pelo menos, os sindicatos do Acre parecem que vão acordar…parece…não é certeza.

Os sindicatos, suas direções, fizeram uma opção à direita…está aí o resultado.

– J R Braña B.

Sintesac

Sindicatos de saúde podem deflagrar greve geral no Acre

Governo do estado não cumpriu os compromissos com a categoria e situação

da saúde é preocupante

Os diálogos não funcionaram. Mesmo após inúmeras reuniões, conversas, manifestações e compromissos firmados, o governo do estado do Acre não cumpre os acordos com a categoria. Os sindicatos de saúde do estado perderam a paciência. Diante da situação que se encontra a saúde, os trabalhadores podem realizar uma greve por tempo indeterminado. Uma assembleia geral foi marcada para o dia 15 de março, a fim de deliberar

sobre esse assunto.

“Temos um mar de problemas. Trabalhadores explorados, mal pagos, sobrecarregados, aposentados esquecidos, direitos usurpados e uma esperança de reformulação do PCCR que leva um balde de água fria com essa postura deplorável do governo”, desabafou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz.

(…)

O presidente do SINTESAC, assim como os outros sindicatos, garantiu que

a categoria vai em busca de seus direitos e pretende lutar por isso.

“Vamos a luta, pau que bateu em Tião Viana, baterá mais forte ainda em

Gladson Cameli”, finalizou.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…estamos restringindo publicação apenas ao grupo do oestadoacre e não mais em vários grupos. Obri

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)