Se o governo não quer cuidar da saúde pública pra quê governo?

Lavar as mãos com a saúde pública é mais fácil que procurar cumprir o compromisso constitucional, que é prover dignas condições de atendimento de saúde ao povo.

Dignas condições!!!!!

Manchete abaixo do ac é preocupante

Em tempo: as entidades sociais precisam se dar conta desse descalabro…é preciso exigir que o governo (Estado) cumpra suas funções…Saúde não é negócio!

Em tempo 2: se o governo não quer ser governo para cuidar da saúde pública para quê governo, então?

Em tempo 3: governos que só cuidam de pautas empresariais e interesses privados não servem ao povo!

