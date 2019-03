Prefeita Neri, comece consertando a ciclovia do Canal

ciclovia canal #

As ciclovias da Rio Branco, que foram feitas ainda no tempo do governo Jorge Viana – e nunca mais foram priorizadas – estão esburacadas, sujas, cheias de mato e abandonadas pelo poder público.

Em alguns pontos, o esgoto invade a ciclovia…inacreditável!

Li por aí a prefeitura falando em ‘operação verão’…nem sei se é o município o responsável pela manutenção do Parque da Maternidade…mas se for, comece pela recuperação das ciclovias…é mais barato e ajuda centenas de pessoas todos os dias.

Rio Branco é uma cidade anti bicicleta, anti pedestre, anti transporte público (deve ser o pior do planeta)…a capital do Acre anda na contramão do mundo e é hostil, muito hostil – a quem não circula de carro.





J R Brañaa B.

