Rocha e Mara: investimento comunista para ajudar o Acre

Buscando investimentos para o Acre, Mara Rocha e vice-gov Wherles Rocha participam de audiência com Embaixador da China

O Embaixador da China, Yang Wanming, recebeu a deputada Mara Rocha e o vice- governador do Acre, Major Rocha. Além do Embaixador, participou do encontro o ministro-conselheiro Song Yang.

O vice-governador Major Rocha reforçou o convite para que uma comitiva chinesa visite o Acre e conheça as potencialidades do Estado.

-Temos carne, madeira, potencial para turismo de experiência e, principalmente,

somos o Estado brasileiro mais próximo do Pacífico.

(…)

Os chineses querem que o governo do Acre apresente os projetos de viabilidade econômica…

-O recurso não é problema, com bons projetos daremos um jeito para o financiamento, garante o Embaixador.

(…)

Em tempo: quem diria que os comunistas, da China, seriam tão bem referendados pelos irmãos tucanos, hein?…A realidade é sempre a mãe das mudanças e dos comportamentos.

Em tempo 2: pode até o esforço do vice e da deputada não darem em nada (torço que dê certo)…, mas aposto uma pizza picante grande e um Chopp super gelado, na Água na Boca, se em breve uma comitiva de ‘capitalistas’ e burocratas locais não irão em missão, pela enésima vez conhecer, por nossa conta, os otários, as muralhas da China. Quem topa a aposta?

J R Braña B.