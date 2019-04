Leilão de fotos de Lula arrecada mais de 600 mil

lula #lulalivre foto #

CUT

Você já viu uma pessoa antes de ser presa ser festejada dessa forma?

Duas imagens de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula, arrecadaram valores expressivos. A que o ex-presidente aparece de costas, abraçado e envolvido por várias pessoas, em Barbalha (CE), em 21 de setembro de 2016, foi vendida por R$ 50 mil. E a provavelmente mais divertida, em que o petista dança ao ritmo da Sarrada no Ar em evento da Juventude do PT, na Bahia, em 20 de agosto de 2017, chegou a R$ 40 mil. Todas as 50 foram autografadas por Lula. Os fotógrafos também assinaram seus trabalhos. O menor valor obtido foi de R$ 5 mil, ainda assim bem acima do lance mínimo.

Total arrecadado 623 mil

Em tempo: quando mesmo Lula será posto em liberdade? – J R Braña B.