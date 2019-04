Sindicato da Saúde pressiona por Plano Bresser

saúde bresser #

do Sintesac

Proposta de pagamento parcelado foi protocolada no governo pela equipe jurídica do sindicato

A Luta para um acordo com o governo do estado não para. Dessa vez, o urídico do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, Sintesac, protocolou um documento para que Gladson Cameli pague o Plano Bresser dos servidores em saúde, que tem direito, de forma parcelada. A ideia é que esse pagamento seja antecipado, uma vez que na justiça deve demorar um pouco mais.

A direção do Sintesac já sentou (sic) com a Procuradoria Geral do Estado para debater o assunto, que deve beneficiar milhares de trabalhadores. “Agora estamos aguardando o bom senso do governo. Até o momento essa situação está avançando e a gente aguarda uma resposta positiva nos próximos dias”, relatou Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

