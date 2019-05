GladsonC embarca na canoa furada de Bolsonaro…, então que vá sozinho!

canoa gladsonc #

Infelizmente o governador do Acre não tem interesse em perceber que esse (des)governo Bolsonaro é uma enfermidade incurável.

Sua proposta de Reforma da Previdência, do jeito que está, não passa no Congresso…talvez nem com os 40 milhões para cada parlamentar oferecidos em Emendas pelo ministro chuveiro Lorenzoni.

Enquanto os governadores do Nordeste se unem contra esse projeto, rejeitando a reforma maldita proposta, GladsonC, se satisfaz participando de salamaleques com o capitão, cujo governo não existe de fato, porém o não governo está afundando o país exatamente porque rumo não há desde o dia primeiro de janeiro.

Este blog, com sinceridade, afirma: não confia em boa dessa bancada federal do Acre.

Na hora-do-vamo-ver a maioria baterá continência ao capitão…e votará contra o povo.

E o povo do Acre os reelegerá daqui a quatro anos.

Apostam?

J R Braña B.