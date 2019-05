É isso aí, Mara! Deputada sai em defesa da Ufac e Ifac

mara rocha #

Em reunião da bancada do tucana, nessa terça-feira (07/05), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) cobrou posicionamento contrário ao bloqueio (na verdade, cortes – J R Braña B.) de verbas na educação.

“Sou oriunda do Acre, estado da federação que ostenta, com orgulho, a excelência da sua universidade federal e do seu instituto federal de educação, dois exemplos de produção científica e de interiorização da educação”, afirmou a parlamentar.

(…)

Mara Rocha afirmou que irá se manifestar sobre o tema no plenário da Câmara dos Deputados “se há necessidade de cortes no orçamento, que seja feito em outras áreas, que se corte nas diárias dos órgãos públicos, que se corte nas verbas que utilizamos para o exercício da nossa atividade parlamentar, que se corte nos cargos comissionados. Só não podemos concordar com o corte no nosso futuro”.