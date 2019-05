Na reunião que GladsonC foi a vice de PE nem olha para Bolsonaro

vice pe governadores #

A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB), que representou o seu estado no encontro de governadores com o capitão, sequer olhou para o presidente quando este falava.

O Nordeste em peso não embarca nessa proposta de Reforma da Previdência excludente que propõe Bolsonaro.

Já o governador do Acre, GladsonC, repete o mesmo discurso quando propuseram a Reforma Trabalhista, o de que resolveria o problema do emprego no Brasil e, como todos sabem, essa reforma não gerou um só emprego …pelo contrário…

O que diz GladsonC sobre a reforma da previdência (Fim da Aposentadoria Pública):

–Continuamos firmes na composição de um pensamento único com a bancada Federal do Acre, para que a aprovação da reforma seja consenso (…)

Consenso para quem, excelência?

Para os bancos, que vão nadar de braçada ainda mais nos lucros….?!

J R Braña B.