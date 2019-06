petecão licenciamento #

GabParl

Audiência pública sobre o assunto aconteceu nesta sexta em Rio Branco.

Em vídeo, o senador Sérgio Petecão (PSD) falou sobre a necessidade de ampliar o debate com a sociedade sobre a desburocratização do licenciamento ambiental. O licenciamento é um instrumento utilizado pelo Brasil com o objetivo de exercer controle prévio para ações que envolvam o meio ambiente.