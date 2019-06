Explosão em barco em Cruzeiro do Sul deixa 15 feridos

explosão barco acre #

Um barco que transportava combustível explodiu em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Quinze pessoas estão internadas no Hospital do Juruá, no município. Entre as vítimas, duas são crianças. Sete pessoas seguem em estado grave e as outras oito em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimados. Não há informações de mortos.

Quatro vítimas estão sendo encaminhadas para a capital do Acre, Rio Branco. A embarcação levava combustível para os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. A explosão teria ocorrido enquanto o barco estava abastecendo.

Até o momento, não há informações sobre a causa da explosão, que está sendo investigada por peritos da Polícia Técnica de Cruzeiro do Sul.

Em tempo: um bebê de oito meses, que estava no barco na hora da explosão, foi transferido para Rio Branco