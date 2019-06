sucesso #

O descuido programado de GladsonC….nada é por acaso….o governador come banana com farinha do jeito acreano de ser….tem um meme rodando por aí…foi em evento da secretaria de Agricultura….







Em tempo: GladsonC não tem nada de bobo….sabia ele que tava todo mundo filmando o governador comendo farinha com banana…uma mistura conhecida e tradicional no Acre.

Em tempo 2: faz parte do show de sua excelência..

J R Braña B.

