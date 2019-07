A música desta noite: João Gilberto, claro! (v)

a música #

João Gilberto, nordestino do sertão da Bahia, foi na contramão de tudo que havia de músicas no Brasil e ajudou a criar um estilo de música no que é único…a Bossa Nova…que este blogueiro de fim de mundo define como o sofisticado extraído do simples.

E a música que mais gosto de João Gilberto é desafinado….pois é assim que me sinto, aqui no oestadoacre…totalmente desafinado com o restante da mídia local.

Desafinado (…) Porque no peito do desafinado também bate um coração…(…)

Wave é fenomenal (…é impossível ser feliz sozinho)…

Outra é O Barquinho (…Dia de sol, festa no mar…)

E a última é Eu Vim da Bahia…(onde a gente não tem pra comer, mas de fome a gente não morre)

Curta quatro músicas da melhor qualidade, reconhecidas não só por mim, mas pelo mundo todo…

J R Braña B.

