sinteac nota #

Nota de repúdio

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (SINTEAC), vem a público, repudiar veementemente a traição dos parlamentares acreanos aos trabalhadores em educação, que votaram favorável à reforma da Previdência que tramitava na Câmara dos Deputados. Mesmo com todo o apelo do movimento sindical, os nossos deputados federais que preferiam serem agraciados pelo governo Bolsonaro, com a sinalização de liberação das emendas impositivas previstas no orçamento do próximo ano, para acabar definitivamente com a aposentadoria especial dos professores, além de aumentar o tempo de serviço e o tempo de contribuição de todos os trabalhadores que os elegeram no ano passado.

Como o prometido divulgaremos a lista dos nossos algozes: os deputados Alan Rick (DEM-AC), Flaviano Melo (MDB-AC), Jesus Sérgio (PDT-AC), Manuel Marcos (PRB), e as deputadas Jéssica Sales (MDB-AC), Dra. Vanda Milani (Solidariedade), Mara Rocha (PSDB).

Agora o único caminho que nos resta, é pressionar os senadores na Casa Revisora, inclusive os nossos três senadores para refutarem a sugestão do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE) que pretende incluir estados e municípios na reforma.

(…)

Abaixo a bancada do Baixo Clero

