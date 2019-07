Sindicato da Saúde: ‘GladsonC segue o modelo petista’

Sindicato da saúde #

Do Sintesac à imprensa

Sintesac vai acionar a justiça para evitar retirada de direitos

Mais uma vez, o governo do estado do Acre pretende retirar direitos dos servidores da saúde. Agora, circula um memorando no interior das unidades de saúde, que trata da retirada das gratificações. Com salários

já defasados, agora a categoria terá mais essa baixa. O sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, Sintesac, repudiou essa medida.

“O atual governo, mantém o foco dos PTistas, e continua implementando todas as medidas imorais e abusivas, contra os trabalhadores em saúde”, reclamou Adailton Cruz, presidente do Sintesac. No governo anterior já

houve demissões, exploração, sobrecarga, sucateamento, retirada de direitos e desvalorização dos servidores. Agora, Gladson Cameli decide dar continuidade ao cenário caótico.

Direitos retirados



Os direitos retirados pelo governo do estado são: o auxílio transporte, urgência e emergência, insalubridade e adicional de extensão de horas.

Isso será válido para todos os servidores em saúde que entrarem de licença prévia. “Isso é um golpe que, ainda que seja legal, nunca tinham aplicado, por ser imoral”, pontuou Cruz.

Justiça e paralisação

O Sintesac vai acionar a justiça para reverter essa situação. Uma paralisação geral não está descartada. “Já passamos para o jurídico tomar as medidas legais, vamos levar aos trabalhadores e, sem duvidas, nós vamos, as ruas”, garantiu o sindicalista.

