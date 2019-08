ps da capital #

…Injustamente, diga-se…a situação política pós-golpe de 2016 contra a presidenta Dilma inviabilizou a gestão passada de entregar a obra do Pronto Socorro – J R Braña B.

AnGA (Gov do Acre)

Durante visita ao Pronto Socorro de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 1, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou que a entrega do hospital marca o início de um novo tempo na Saúde acreana. Em obras há praticamente uma década, Cameli afirmou que a entrega da unidade pública de urgência e emergência estava entre as prioridades de sua gestão e que cumpre mais um compromisso firmado com a sociedade em pouco mais de sete meses de administração.

“Esta é a prova que quando tem gestão e determinação dá para fazer, dá para concluir e graças ao empenho de todos que aqui estão vamos entregar uma grande obra que vai beneficiar milhares de famílias acreanas e brasileiras que precisam de uma saúde melhor e este é o meu compromisso de colocar todas as obras inacabadas para ser concluídas e entregá-las funcionando”, ressaltou o governador Cameli.

E no BraZil do procurador dinheirista: