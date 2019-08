governador #

Bom dia!

GladsonC

-Todos os problemas que ainda tem, que o MP mencionou, para passarmos toda a segurança e que possamos ter uma inauguração tranquila, obedecendo todas as exigências das leis de acessibilidade.



Em tempo: Aguardemos a reação do MP e do promotor que exigiu que o prédio do novo PS tenha todas as normas atendidas.

J R Braña B.