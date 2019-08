multa ambiental #

Governador lança Plano de Regularização de Multas Ambientais

O lançamento foi realizado pelo governador Gladson Cameli, na manhã deste sábado, 3, no Auditório Rio Acre, do Galpão Institucional do Parque de Exposições, com a presença dos produtores rurais, agricultores e pecuaristas de todo o estado.

O plano é a concretização da promessa feita pelo governador durante a campanha eleitoral, que visa promover a regularização das multas ambientais, garantindo os direitos às politicas publicas de fomento, financiamento bancário e projetos futuros junto à área ambiental.

O presidente do Instituto de Meio Ambiente (IMAC), André Assem, informa que o levantamento feito de 2012 a 2018 mostra que há pelo menos 6 mil multas aplicadas no estado por crimes ambientais e, nesta primeira fase, o plano vai alcançar 600 desses processos para a regularização administrativa de cada caso apresentado.

Em tempo: GladsonC poderia ter esperado lançar esta medida (regularização ambiental para os infratores)…mas a precipitação em mostrar poder aos produtores rurais antecipou sua queimação em nível nacional na imprensa com a ordem esdrúxula ‘Não Paguem Multas Ao Imac‘

Em tempo 2: qualquer entrevista que der a um medio nacional o primeiro assunto será o Acre como campeão em desmatamento no Norte.

J R Braña B.

