a br

Fui ao principado de Sena no sábado e retornei no domingo…

Todo mundo pergunta: como está a Estrada?

Eu respondo, sem precisar mostrar uma foto…..:

A BR do Fim do Mundo (que liga Rio Branco a Sena e até o Juruá)….continua do mesmo jeito com viés de piora diária…

O povo do Acre aceita tudo…até uma rodovia que nunca foi rodovia…

Não vi – porque não há mesmo – vestígio de pessoas trabalhando na BR do Fim do Mundo em pleno verão…é a fotografia do subdesenvolvimento.

É um horror.

J R Braña B.

