manoel almeida #

O ex-prefeito Manoel Almeida não tem mais mandato….ele foi vereador e prefeito 03 vezes no município de Manoel Urbano…

É muito querido em Manoel Urbano…na última eleição que disputou, para deputado estadual – obteve 49% dos votos válidos da cidade…mas ficou na suplência.

Encontrei com ele em Sena Madureira no domingo, Dia dos Pais…cheio de saúde!…veja o que aconteceu em 03 curtinhos vídeos:

‘Gosto de política…’

A escolha de Manoel Urbano…

O filho Jansen Almeida…

Em tempo: Manoel Almeida (no primeiro vídeo) se confunde e diz que era o pai de Nilson Felinto Areal, esposo de Narcy Areal…na verdade, Manoel era irmão de Nilson Felinto Areal, que morreu com apenas 33 anos no Rio de Janeiro.

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre