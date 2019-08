tragédia alunas #

Alunos, dezenas de alunos de vários municípios do Acre podem arriscar viajar pela Rodovia do Fim do Mundo (que eles chamam de BR-364….) para disputar os Jogos Escolares.

Avião só para os novos ricos do governo…de todos os governos…

A família da menina assassinada pelo descaso oficial deve ir à justiça contra o Estado e pedir a reparação maior que puder, mesmo sabendo que valor algum irá repor a vida da jovem aluna do Colégio Acreano.

Vão ser alguns dias de lorota e declarações oficiais ridículas justificando o injustificável…aguardem.

Em tempo: quando acabo de fechar esse post…vejo que o governo põe a disposição um avião para os estudantes que sobreviveram voltarem de Cruzeiro para casa em Rio Branco…Agora??????

J R Braña B.