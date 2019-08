mídia pulhocci #

Não se vê a mídia do Acre repercutir as graves denúncias da Vaza Jato em série divulgadas pelo The Intercept_, que desmoralizaram os lavajateiros e o ex-juiz parcial de Curitiba que hoje ocupa o ministério da Justisssssssa do BraZil.

Esse assunto é proibido no Acre…exceto, claro, para oestadoacre…fulcral por aqui.





Em tempo: o Pulhocci é usado toda vez para tentar distrair os incautos.

J R Braña B.

