Escola estadual vandalizada durante madrugada (não há vigilância)

escola estadual #

A escola Clícia Gadelha foi vítima de vândalos nesta madrugada, informa a direção do estabelecimento, que fica localizada na região do São Francisco-Vitória.

Sem entrar em detalhes dos prejuízos, especialmente, na cozinha, a pergunta que fica é por que Estado não proporciona segurança ininterrupta em todas as escolas estaduais….?????

A Educação é prioridade ou não?

(repito sempre que não é)

Quantos milhões se pagam as fornecedores de bolacha e biscoitos com gordura trans (prejudiciais à saúde) que os meninos, meninas e professores são obrigados a comer de segunda à sexta nas escolas?

Por que essas empresas que ganham milhões com a Educação não podem adotar as escolas com segurança 24h custeadas com um pouco dos seus lucros?

Está aí a sugestão, grátis, ao governo GladsonC….

Em tempo: vizinhos da escola impediram que fossem levados pelo menos 60kg de carne bovina (da comida dos alunos).

Em tempo 2: a Escola Clícia Gadelha é uma das 10 do Estado escolhida este ano para implantar o Novo Ensino Médio.

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre