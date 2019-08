gladsonc #

AnGA (gov do Acre)

Governador ordena medidas severas contra queimadas e decreta Situação de Emergência no Acre

Decreto leva em consideração, entre outros aspectos, a escassez de chuvas e a umidade relativa do ar, fatos que aumentam os riscos de incêndios florestais e queimadas urbanas

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou que poderá usar aeronaves-pipas do governo argentino para apagar focos de incêndios em território acreano, caso a força-tarefa para o combate a queimadas do governo entender que for necessário.

“Já fizemos contato com os irmãos argentinos e eles se deixaram à disposição. Se o nosso pessoal entender que será preciso [uma intervenção aérea com água] vamos fazer isso”, disse Cameli, em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 23, para explicar o funcionamento do decreto de estado de emergência ambiental, assinado por ele na noite desta quinta-feira, 22.

(…)

Governo Evo Morales, da Bolívia, alugou avião dos EUA para jogara água, gel e espuma nas matas incendiadas daquele país.

(…)

Recado a JV?

“E querem misturar a política do agronegócio com o desmatamento ilegal. Para estes, quero dizer que não me preocupo com o que pensam porque estamos sendo guiados pelo nosso plano de governo, que teve a aprovação das pessoas nas urnas e pelo qual fomos eleitos”, completou o governador GladsonC.

(…)

O recado parece ser uma resposta ao ex-governador e ex-senador Jorge Viana, que disse que o agronegócio vai perder com as queimadas (v)

O professor Cláudio Ezequiel e ex-presidente do Sinteac, reagiu às declarações do governador do Acre:

-Hipócrita!!! Governador Gladson Cameli incentivou as derrubadas e consequentemente as queimadas, impediu a fiscalização e agora que a Amazônia está em chamas e todos estamos sofrendo com a fumaça, quer se apresentar posando de bom moço, dizendo ser defensor da floresta…ele junto com o presidente Fake News, foram os pricinpais responsáveis. Isso é hipocrisia!!

Em tempo: ‘Não paguem as multas ambientais ao Imac’

Em tempo: a direita acreana não dá a menor importância à preservação das florestas…

J R Braña B.