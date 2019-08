Queimadas: Acre sem protagonismo em reunião com Bolsonaro (v)

ma e pará #

Acre é 86% inviável – Bolsonaro a governadores da Amazônia

Os Estados do Maranhão e Pará se destacaram em encontro com o presidente Bolsonaro, que discutiu meios para combater as queimadas na Amazônia…

Flávio Dino e Elder Barbalho apresentaram ideias e sugestões ao governo federal…Flávio deu aula até de relacionamento internacional ao presidente…

GladsonC não foi…

O Acre foi representado pelo vice-governador Rocha….

Concretamente, o representante acreano não se preparou para um encontro dessa importância…mas é compreensível: meio ambiente não é prioridade na atualidade para o governo do Acre.

Foi dito pelo vice-governador, em resposta ao presidente, que o Estado tem apenas 14% de áreas desmatadas, como se isso fosse uma desvantagem ou problema…

E o que fez Bolsonaro, após rápida intervenção do vice Rocha?

Bolsonaro aproveitou…e disse: ‘viram, o Acre tem 86% de seu território inviável!’

Inacreditável…’inviável?!!!!

Inviável é seu governo!

Em tempo: quer ver a reunião toda dos governadores com o presidente? Aqui e depois clique em tv Brasil..o representante do Acre fala logo no começo.

J R Braña B.

