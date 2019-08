ajuda gladsonc #

AnGA (Gov do Acre)

Governador participou no Vale do Juruá, ao lado do vice-governador, Major Rocha, de solenidade de promoção de mais de mais de 200 soldados, sargentos, subtenentes e oficiais

“Eu não tenho dúvidas de que as nossas forças de segurança estarão muito mais equipadas e seus agentes ainda mais orgulhosos de serem policiais, até o final de nossa gestão. E estamos trabalhando para que tenham o melhor em suas profissões”, afirmou Gladson Cameli.

“Vamos seguir respeitando as opiniões, mas peço apenas que me ajudem a tocar o barco. Me ajudem a fazer um Acre melhor”.

