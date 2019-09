eja educação #

Um Bujari inteiro de jovens e adultos fora da sala de aula!!!!!!

O secretário de Educação, Mauro Sérgio, foi explicar hoje à Aleac as demissões de professores do EJA (Educação de Jovens e Adulto) e revelou o que possivelmente não queria: a falta de planejamento para evitar que milhares de pessoas ficassem fora da escola (7 mil alunos).

Um escândalo educacional – e social – sem precedentes no Acre.

Procurei um professor especialista no assunto e com experiência em Educação no Estado, que disse:

-Falta de planejamento da secretaria. A política para o EJA não pode obedecer à lógica mercadológica.

Como assim?

-O público do EJA tem origem em dois fatores: os que não tiveram acesso na idade certa à escola e os que tiveram e fracassaram.

Acrescentou a minha fonte:

-Essa medida (demissão de professores e desistência de 7 mil alunos) afeta dois públicos: jovens que estão a mercê das facções; mulheres e principalmente jovens mães. A ausência de políticas para esses dois grupos (sociais) tem repercussão negativa por décadas.

Minha fonte sugeriu por fim:

-Aberturas de turmas no turno da tarde articulada com educação profissional, com foco no público feminino e outro na abertura de turmas próximo aos corredores de ônibus e dos locais de trabalho. Em casos extremos é preciso manter turmas com 15 alunos ou até menos.

Em tempo: Para tudo, GladsonC! e chama o secretário de Educação e exija providências para recolocar os desistentes dentro das escolas imediatamente…Ou Educação não é prioridade?

J R Braña B.

