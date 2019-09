GladsonC voa pela Europa… (todos fizeram o mesmo)

viagem europa gladsonc #

Questionar GladsonC por viajar muito é ser seletivo na crítica com ele e esquecer os últimos rendeiros do Palácio Rio Branco… J R Braña B. – Mais Em tempo

AnGA (Gov do Acre)

Governador participa de intercâmbio em indústria especializada em combate a incêndio na Europa

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, participarão entre os dias 10 a 15 de setembro de um intercâmbio tecnológico referente a soluções para combate a incêndio no complexo industrial da Magirus, uma das maiores empresas do mundo neste segmento.

A primeira atividade da comitiva do governo do Acre será uma visita ao centro de excelência de combate ao fogo na sede da fábrica localizada na cidade alemã de Ulm.

(…)

Gladson Cameli fará visita ao banco alemão KfW

Ainda como parte das atividades na Alemanha, o governador Gladson Cameli fará na quarta-feira, 11 de setembro, uma visita institucional ao banco alemão KfW, um dos financiadores do programa REM (REED for Early Movers) no Acre.

A visita ao banco tem por objetivo reafirmar o compromisso da nova gestão do estado do Acre (…)

(…)

Em tempo: critico o governador do Acre para que ele de fato governe e melhore a vida da população…esse deve ser o centro das críticas a GladsonC…

Em tempo 2: GladsonC adora viajar pelo mundo (ele não repetirá um fim de semana no Acre, está claro)…mas foi exatamente isso (viajar) o que mais fizeram os que passaram pelo Palácio Rio Branco nos últimos tempos…algumas foram viagens importantes, outras, boa parte – nem tanto…

Em tempo 3: o mesmo acontece com os mandatos proporcionais…em escala federal….e os otários, nós, pagamos a conta toda…sem reclamar.

Em tempo 4: daqui uns dias ressuscitam a comitiva que vai à China…aos EUA…a repetição do que já vimos…

Em tempo 5: correto é cobrar os resultados efetivos da viagem à Europa…que, evidente, dificilmente haverá.

J R Braña B.

Ajude manter oestadoace…fulcral na mídia do Acre…





Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra – ME

Bradesco

Agência 0428-8

Conta Corrente 54694 -1