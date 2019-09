horário corrido #

AnGA (Gov do Acre)

Governo inicia expediente corrido nesta sexta-feira

Servidores públicos estaduais iniciam expediente corrido, às sextas-feiras, a partir do próximo dia 13. O trabalho nos órgãos e entidades da administração estadual terá início às 7 horas e será encerrado às 13 horas. A medida foi publicada no dia 19 de agosto no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o decreto nº 3.803, assinado pelo governador Gladson Cameli, a medida visa, principalmente, o bem-estar dos mais de 34,6 mil servidores públicos estaduais, além de assegurar os princípios da economicidade e eficiência da gestão pública.

(…)

