saúde pccr #

AnGA (Gov do Acre)

Ao receber R$ 1,6 milhão em desfibriladores e monitores para UTIs do novo Pronto-Socorro, governador diz que vai tratar como prioridade o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da casa

Em uma de suas primeiras agendas depois de retornar da Alemanha, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, assinou, no início da noite desta terça-feira, 17, termo de recebimento de dez desfibriladores e de 50 monitores multiparâmetros destinados às unidades de terapia intensiva do novo Pronto-Socorro de Rio Branco e outras unidades da rede pública de saúde.

(…)

Na ocasião, ele anunciou que o Governo do Estado vai tratar como prioridade o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da casa e antecipou que a sua equipe prepara um acordo de negociação de dívidas que permitirá uma economia de R$ 200 milhões por ano, em média, cuja parte desse volume poderá atender a melhorias salariais do funcionalismo público.

“Eu, o governador Gladson Cameli, não serei, de forma nenhuma, um problema para vocês. Sem desmerecer as outras secretarias, mas eu gostaria de dizer, de coração, que eu preciso de vocês”, afirmou o governador para uma plateia de médicos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores de apoio.

(…)

Ajude manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre

Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra – ME

Bradesco

Agência 0428-8