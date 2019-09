reclamação segurança #

Reclamação sem sentido do secretário de Segurança

Em tempo: chamem os PMs que estão cedidos para outros órgãos…ora!.

Em tempo 2: a PM já deu no Brasil….é preciso uma nova polícia…com nova filosofia…filosofia cidadã e não filosofia militar….começando tudo do zero!

J R Braña B.

