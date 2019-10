jv prefeita socorro neri #

Por celular conversei no final da manhã com o ex-senador Jorge Viana.

Conversamos sobre Sena…

Assunto proposto por ele mesmo…

Ele leu ‘Sena precisa de uma ideia e depois um candidato’

Se animou e disse que está com o radar ligado em Sena para 2020…citou Cruzeiro também.

Sobre uma notícia que rolou num site de Rio Branco dando conta de um suposto convite que teria feito à prefeita da capital, Socorro Neri, para ingressar no PT, Jorge Viana foi taxativo :

-Absurdo! Minhas conversas com a prefeita Socorro sempre foram sobre as coisas da prefeitura, os desafios, os problemas, as soluções…nunca fiz convite a ela para entrar no PT nem ela a mim…Qual o objetivo de uma falsa notícia dessas? – perguntou.