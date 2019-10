privatização energia #

Brasil volta a usar candeeiro devido ao alto preço da energia…

Aqui no Acre o desespero já toma conta das famílias com os aumentos constantes da empresa privada Energisa, que ‘comprou’ em leilão do governo Temer-Bolsonaro a Eletroacre por, pasme, R$ 50 mil.

O povo Acreano está experimentando a malvadeza da privatização da Eletroacre. A Energisa está simplesmente extorquindo os consumidores. Contas impagáveis. https://t.co/7OhAFTgRMl — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) October 4, 2019