equador tv manipul #

Populares sobem nos morros e desligam antenas de TV em Quito em protesto contra a manipulação das redes de TVs.

(O bom é que aqui no Brasil não há nem nunca houve manipulação da grande mídia…kakaka)

O presidente Lenin Moreno, que foi eleito com ajuda do ex-presidente Rafael Correa, traiu o projeto popular que avançava no Equador e passou adotar uma política neoliberal levando o país a uma crise sem precedentes…(preço (a moeda é o Dólar) da gasolina alto e o Estado de Sítio decretado são dois dos motivos dos protestos)

A direita desestabilizou a América Latina inteira…

Na Argentina, Brasil (golpe e o resultado catastrófico é Bolsonaro), Colômbia, Venezuela (direita tenta derrubar o governo constitucional) e Peru.

Via Chalecos Amarillos

📽🆘️ #ATENCIÓN #Ecuador ✔Decenas de Manifestantes apagan equipos de transmisión de medios de comunicación ⚠️ASI NO ENGAÑARAN⚠️pic.twitter.com/zTDBPCzyDB — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🔥ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ🔥 (@ChalecosAmarill) October 4, 2019

J R Braña B.