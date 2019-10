perpétua #

GabParl

Nesta terça-feira (8), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) recebeu os prefeitos dos municípios do Acre em uma reunião, em Brasília. O encontro tratou das emendas que serão destinadas às regiões e cada um pode mostrar para a deputadas as próprias necessidades. Antes disso, Perpétua se encontrou com o governador Gladson Cameli junto aos outros parlamentares da bancada acreana.

Perpétua reforçou aos prefeitos que metade de suas emendas será destinada à saúde da mulher. Outra parte será usada com a finalidade de levar iluminação às comunidades rurais por meio de placas fotovoltaicas. A deputada ainda se comprometeu com a melhoria das feiras dos municípios, além de contribuir com a agricultura familiar da região.

