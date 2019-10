Quando um povo se levanta….(assista)

equador indígenas #

Indígenas e populares equatorianos exigem renúncia do traidor presidente Lenin Moreno, que se elegeu por um programa trabalhista e hoje adota as políticas neoliberais do FMI, ou seja, a mesma que destruiu a Argentina e está destruindo o Brasil.

Povo equatoriano obriga os militares a recuar pic.twitter.com/4H9CCPwfz7 — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) October 9, 2019

Cuando un pueblo se levanta tiemblan los gobiernos. Increíble el movimiento indígena de Ecuador que ha hecho que Lenin Moreno abandone el palacio con el rabo entre las piernas 💪💪👏👏pic.twitter.com/n4dNp4l0Fs — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) October 9, 2019