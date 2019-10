gladsonc #

AnGA (gov do Acre)

Acre poderá ter investimentos chineses de 1 bilhão de reais e se tornar um centro exportador

Um bilhão de reais e 20 mil empregos. Esse é o projeto audacioso que o Governo do Estado do Acre está tentando viabilizar a partir de uma parceria com empresários chineses, com aprovação e apoio do Governo Federal. As tratativas, iniciadas pelo governador Gladson Cameli estão adiantadas e, como parte do acordo econômico, a Zona de Processamento e Exportação (ZPE) em Senador Guiomard será transformada em um pólo de importação e exportação.

(…)

O projeto prevê que a administração da ZPE de Senador Guiomard seja administrada, sem qualquer ônus para o Estado, por um grupo de 40 empresas chinesas, que receberão, em contrapartida, incentivos fiscais.

(…)

As tratativas com o governo da província chinesa (Estado) de Shandomg estão bastante adiantadas e estão também recebendo uma atenção especial do Itamaraty.

(…)

“Caso seja dado o sinal verde para as negociações, o governador Gladson Cameli, poderá fazer parte da comitiva presidencial que irá à China na próxima semana (…), afirmou o representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

Em tempo: claro….comitivas para a China não podem faltar nos governos do Acre…

Em tempo 2: 20 mil empregos fez parte do programa vitorioso do primeiro governo do PT/FP no Acre, que teve à frente Jorge Viana (1999-2002, primeiro mandato).

J R Braña B.

