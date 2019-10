dia dos finados #

AC: 45 dias de trabalho para arcar com os custos médios de um enterro

Com R$ 1.678 de rendimento médio no estado do Acre, de acordo com os mais recentes dados da PNAD, apura-se que seriam necessários 45 dias de trabalho para arcar com os custos médios de um enterro (dados da ABREDIF).

Estudo da Bons Investimentos indica, num infográfico interativo, quanto seria necessário investir por mês para arcar com tais despesas

Estudo mostra que o brasileiro brasileiro deve trabalhar, em média, 39 dias para arcar com os custos de um enterro completo. A depender do rendimento médio no estado, a quantidade de dias fica significativamente maior, como no caso do Maranhão, onde são necessários 64 dias de trabalho para custear as mesmas despesas.

Principais gastos com enterro:

Caixão (28%): R$ R$ 894,54

R$ R$ 894,54 Transporte (28%): R$ 898,45

R$ 898,45 Velório (15%) : R$ R$ 472,46

: R$ R$ 472,46 Sepultamento (14%): R$ 433,42

R$ 433,42 Decorações (12%): R$ 369,54

R$ 369,54 Outros (3%): R$ 106,96

Confira quanto é preciso investir mensalmente para arcar com os custos médio de um enterro considerando diferentes prazos de investimento:

10 anos: R$ 20,99 / mês

R$ 20,99 / mês 20 anos: R$ 10,31 / mês

R$ 10,31 / mês 30 anos : R$ 6,60 / mês

: R$ 6,60 / mês 40 anos : R$ 4,65 / mês

: R$ 4,65 / mês 50 anos: R$ 3,43 / mês

R$ 3,43 / mês 60 anos: R$ 2,59 / mês

Infográfico interativo abaixo do custo de morrer no Brasil (o trabalhador acreano precisa trabalhar 45 dias para ir pro céu sem ficar devendo nada)