No início da tarde dessa quarta-feira (23/10), a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei de mudanças no sistema de proteção dos militares (PL 1645/2019) aprovou o texto-base da proposta.

Dentre os destaques aprovados chama atenção o que garante transição diferente para mulheres militares, apresentado após o grande empenho das parlamentares acreanas Mara Rocha (PSDB/AC) e Perpétua Almeida (PCdoB/AC).

O texto original previa que homens e mulheres das Forças Armadas teriam regras iguais para inatividade, e o relator estendeu isso aos PMs e bombeiros. Com o destaque aprovado, há mudanças na regra de transição de acordo com o gênero.

(…)

-Quero parabenizar o trabalho fundamental da deputada Perpétua Almeida, que faz parte da comissão, somando força para esse resultado positivo. Estou extremamente feliz com o sucesso dessa luta, que é uma questão de justiça. Não criamos nenhum prejuízo aos cofres públicos, apenas garantimos que o que estava previsto, até na justificativa do Projeto, ficasse gravado no texto da Lei – afirmou Mara Rocha.

(…)

Em tempo: noves fora, a aprovação da Reforma da Previdência prejudica de morte todos os trabalhadores do Brasil…não escapa ninguém: da classe média aos que ganham os menores salários. Não há nada o que comemorar com essa Deforma Previdenciária – J R Braña B.