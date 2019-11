peru rodovia #

Alguém precisa avisar Sua Excelência que já existe uma rodovia (de Assis Brasil ao Peru) e o que o governo pode canalizar esforços para dinamizar o intercâmbio econômico, social e cultural com o país vizinho.

Rodovia, pelo Juruá, enfrentará uma onda de protestos ambientais não só do Brasil…e o governo nem se dá conta disso…o Peru sabe o que enfrenta com o sonho de alguns malucos de lá com La Carretera del Purus.

GladsonC publicou uma foto…melhor ler o que ele escreveu:

Em tempo: o Juruá não faz parte do Acre? Não há desculpa para a relação com o Peru não avançar…rodovia boa já há…(do lado do Peru, de Assis em diante…claro…porque as nossas não podem ser consideradas rodovias)

J R Braña B.

