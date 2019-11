violência acre #

Nessa segunda-feira, 18, o minixxxxtro Sérgio Moro (o ex-juiz parcial de Curitiba que prendeu Lula por fato indeterminado, ou seja, sem prova definitiva) vem a Rio Branco fechar o show pirotécnico de entrega das 100 viaturas da segurança pública que a bancada federal (anterior e atual) possibilitou com suas emendas.

Nos últimos dias tem sido assim em Rio Branco, a capital do Acre:

O que fizeram o governador GladsonC e seu vice Rocha, o dono da polícia, como se diz nos bastidores políticos, sobre essa onda de violência incessante?

Nada!

Bem…fez…fizeram….: desfilaram em viaturas o governador e o vice.

E GladsonC, de colete à prova de bala, talvez com medo da violência que ele prometia reduzir drasticamente na época da campanha eleitoral…e até o momento não reduziu…

…Nem os alunos das escolas públicas têm mais tranquilidade…

Essas fotos e manchetes foram printadas de um único medio da capital, o ac…nem fui buscar mais imagens horrendas nos sites e tvs que vivem de explorar a tragédia humana…

Em 11 meses, várias mudanças (03) já foram realizadas no comando da Polícia Militar, que faz a sua parte, reconheça-se, mas o governo não ajuda…

E por que não ajuda?

Porque não há plano nem planejamento de governo (isso inclui segurança, saúde, educação, infra, investimentos etc…).

Sua excelência, como se sabia e se sabe, não compreende gestão pública (é um engenheiro-empresário bilionário)…e, claro, para piorar, não conseguiu reunir os melhores e formar uma equipe de primeira linha.

Sem equipe, governo algum avança…

E o governo GladsonC, infelizmente para o Acre, patina e só patina…

É um governo de declarações e manchetes da mídia amiga.

Sua obsessão é destruir o pouco que resta da dignidade social dos servidores públicos…

Com o lero-lero dos seus dois ídolos, Bolsonaro e o banqueiro Paulo Guedes, GladsonC promete fechar o caixão dos servidores na próxima semana.

Não tenha dúvida, seus títeres na Aleac estão à disposição.

Em relação à violência, que cada dia piora no Acre…

…cada um cuide de si…

Porque o governo GladsonC só sabe responsabilizar o Ali…

Tudo que acontece no Acre é culpa do Ali…esse aí do vídeo do PT inglês…

GladsonC poderia ser muito bem esse governante fictício do vídeo sensacional abaixo…:

essa propaganda do partido trabalhista inglês é um tesouro: didática, direta e mt engraçada. não bastasse a plataforma mt mais avançada que qlqr coisa na esquerda hegemônica, os caras ainda te fazem rir, no melhor estilo monty python. isso aqui é uma aula de comunicação. pic.twitter.com/9SwaMtVBmv — Thiago Mota (@tlmota) November 15, 2019

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre

Ouça a webrádio oestadoacre….só música boa!