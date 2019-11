moro no acre #

Público não comparece para ver Sérgio Moro

Desgastado pelas revelações do The Intercept o público não compareceu em frente ao Palácio como o governo bolsonarista/morista do Acre acreditava.

Maioria dos presentes é de policiais e seus familiares.

