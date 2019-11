pf operação dem #

O repórter acreano Fábio Pontes revelou nesta noite na sua conta do TT que a PF realizou nesta quarta a Operação Citrus, e que visou candidaturas laranjas do DEM.

Leia os posteres de Fábio

A Polícia Federal realizou, nesta quarta, a operação Citrus, resultante de investigações de candidaturas laranjas no DEM do Acre nas eleições de 2018. Segundo a PF, uma candidata que recebeu R$ 240 mil do fundo eleitoral teve apenas 6 votos. 8 mandados de busca foram cumpridos.

— Fabio Pontes (@fabiospontes) November 20, 2019