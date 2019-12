feijó acre água #

oestadoacre ouviu nesta noite o vereador Tarcisio (PCdoB), que conta como tem sido a reação no município de Feijó, que foi pego de surpresa com projeto de Lei da prefeitura que possibilita a privatização do serviço essencial de água e esgoto.

-Tudo que tem que ser feito tem que feito agora…depois de privatizar não adianta mais…vamos fazer o maior movimento da história de Feijó – vereador Tarcísio

Ouça abaixo

Pelo celular, clique ‘ouvir no navegador’ para ouvir

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre